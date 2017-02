PGR mira em Jucá, Renan e Sarney

00:00 · 07.02.2017

O ex-presidente da Transpetro citou manobras dos políticos para interferir nas investigações ( Foto: Transpetro )

Brasília. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) abertura de inquérito contra os senadores peemedebistas Romero Jucá (RR) e Renan Calheiros (AL) e o ex-presidente da República José Sarney (AP).

O pedido tem como base a delação premiada do ex-diretor da Transpetro Sérgio Machado. Os investigadores apuram se os políticos cometeram crime de embaraço às investigações.

Em delação premiada, Machado citou manobras dos políticos para interferir nas investigações. No pedido, o procurador-geral afirma que, no termo de colaboração, Machado explicou o conteúdo de cerca de seis horas de conversas gravadas. "Um dos anexos desse acordo descreve manobras dos senadores Renan Calheiros e Romero Jucá, bem como do ex-presidente José Sarney, para embaraçar a Operação Lava-Jato", diz o documento assinado pelo procurador. De acordo com o delator e os investigadores, o grupo tinha o objetivo de estancar e impedir os avanços da Lava-Jato sobre os políticos, especialmente do PMDB, além de PSDB e PT, por meio de acordo com o STF e da aprovação de mudanças legislativas. "O conteúdo dessas conversas revela a existência de um plano para embaraçar a Operação Lava-Jato. O plano tem uma vertente tática e outra estratégica, ambas de execução imediata", diz.

Segundo Janot, os peemedebistas pretendiam construir ampla base de apoio político para conseguir aprovar ao menos três medidas legislativas que favoreceriam o grupo.

Janot argumenta que há "elementos concretos" de atuação de parlamentares "para favorecimento dos mais diversos integrantes da organização". Outra forma de obstrução consistia na redução de poderes do Judiciário e do Ministério Público mediante a realização de uma nova constituinte.

"É chocante, nesse sentido, ouvir o senador Romero Jucá admitir, a certa altura, que é crucial 'cortar as asas' da Justiça e do Ministério Público, aduzindo que a solução para isso seria a Assembleia Constituinte que ele e seu grupo político estão planejando para 2018", diz Janot.

PMDB

O procurador também afirma que os caciques do PMDB estariam tentando cooptar ministros do STF para anistiar envolvidos na investigação ou para assegurar que mudanças na legislação não fossem depois declaradas inconstitucionais.

Em nota, a assessoria de Renan afirmou que "a possibilidade de se encontrar qualquer impropriedade em suas contas pessoais ou eleitorais é zero". A defesa de Jucá afirma que não há preocupação em relação à abertura do inquérito. A assessoria de Sarney afirmou que o ex-presidente está em trânsito e não comentará a decisão da PGR.