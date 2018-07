PF: 'Yomura era fantoche do PTB'

00:00 · 17.07.2018 / atualizado às 00:03

Helton Yomura foi afastado do comando da Pasta por decisão do Supremo Tribunal Federal ( Foto: ABR )

Brasília. Relatório da Polícia Federal (PF) na Operação Registro Espúrio afirmou que o ex-ministro do Trabalho Helton Yomura "não passa de um fantoche dos caciques do PTB". O documento ainda aponta uma "efetiva participação" da deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) no núcleo político de uma organização criminosa investigada pela concessão fraudulenta de registros sindicais junto ao Ministério do Trabalho e atribui a ela o papel de "líder".

A deputada chegou a ser cotada para o cargo de ministra do Trabalho. Decisões da Justiça Federal e uma liminar da presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, no entanto, suspenderam a posse. O governo acabou desistindo da parlamentar para o cargo.

"Para permitir a ingerência de Cristiane Brasil, a organização criminosa colocou no cargo máximo do Ministério do Trabalho alguém devidamente compromissado com os interesses do grupo, papel que coube a Helton Yomura, que, ao que tudo indica, não passa de um fantoche dos caciques do PTB".

A Registro Espúrio deflagrou três etapas de sua operação: em 30 de maio, 12 de junho e 5 de julho. Na última fase, o Supremo Tribunal Federal afastou Helton Yomura do Ministério do Trabalho. No mesmo dia, o ministro pediu demissão do cargo.

O gabinete, o apartamento funcional e outros endereços da filha de Roberto Jefferson - presidente nacional do PTB - foram alvo de busca e apreensão da segunda fase da operação.

"As análises iniciais dos dados colhidos viabilizaram a coleta de elementos que indicam a efetiva participação da deputada Cristiane Brasil Francisco no núcleo político da organização criminosa, tendo essa Suprema Corte autorizado a realização de buscas em três endereços vinculados a ela", afirmou a Polícia Federal.

Celular

A PF pegou, no celular do ex-secretário de Relações do Trabalho Renato Araújo, mensagem que citavam Cristiane, trocadas entre ele e o superintendente. A reportagem entrou contato com a assessoria de Cristiane Brasil e com a defesa de Helton Yomura. Até o fechamento desta edição, os citados não se manifestaram.