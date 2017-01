PF vê pagamentos a pessoas físicas

00:00 · 25.01.2017

Brasília. A Polícia Federal encontrou irregularidades em pagamentos realizados pela chapa eleitoral Dilma/Temer a três gráficas na campanha de 2014. O relatório foi enviado para o Tribunal Superior Eleitoral na ação que pede a cassação da chapa.

O relatório da Polícia Federal concluiu que parte do dinheiro destinado à campanha foi desviado e direcionado a pessoas físicas e empresas para "benefício próprio ou de terceiros".

Segundo a PF, as empresas Rede Seg Gráficas, a VTPB Serviços Gráficos e a Focal Confecção e Comunicação receberam R$ 56 milhões da campanha Dilma / Michel Temer.

Em cada gráfica havia um núcleo que movimentava esse dinheiro por meio de laranjas e empresas subcontratadas. A Polícia Federal diz que elas não tinham capacidade para prestar o serviço como a FSC, que teria recebido R$ 500 mil da Rede Seg, mas não tem máquinas e está inoperante há oito anos.

A maior quantia foi paga à VTPB, R$ 26 milhões. Mas, segundo os investigadores, ela não funcionou no endereço alugado.

A Focal recebeu R$ 24 milhões. E segundo a PF, apesar de outra pessoa ser apontada como dono, o proprietário de fato da empresa era Carlos Cortegoso, que se utilizou de laranjas.

O relatório vai ser analisado pelo TSE. Depois, os ministros vão julgar as ações que pedem a cassação da chapa. Já há um pedido do presidente Temer para que as contas dele sejam desmembradas das contas da ex-presidente Dilma Rousseff.

O presidente Michel Temer não se pronunciou sobre o relatório da PF. Um dos advogados da ex-presidente Dilma Rousseff afirmou que todos os serviços contratados pela campanha foram devidamente prestados e as contas aprovadas pelo TSE.

O PT declarou que todas as operações do partido foram dentro da lei. O PMDB afirmou que sempre recebeu doações de campanhas legais.

As gráficas Rede Seg e VTPB afirmaram que comprovaram a prestação dos serviços. A defesa de Carlos Cortegoso disse que não tem como dar uma resposta porque o relatório e os documentos estão sob segredo de Justiça.