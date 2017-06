PF prende Henrique Alves, ex-ministro de Michel Temer

00:00 · 07.06.2017

Ex-ministro do Turismo e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves, foi preso em seu apartamento, num bairro de classe média alta de Natal e ouviu, quando saiu do prédio, xingamentos de "ladrão" e "safado" ( Foto: Folhapress )

Natal. A Polícia Federal prendeu, ontem, o ex-presidente da Câmara dos Deputados e ex-ministro do Turismo Henrique Eduardo Alves, um dos principais aliados do presidente Michel Temer, acusado de receber R$ 10,2 milhões de propina da Odebrecht e a OAS, entre outras empreiteiras, na construção da Arena das Dunas, em Natal, e nas obras do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro.

Com essa prisão, sobe para quatro o número de aliados e ex-auxiliares de Temer presos a partir da Lava-Jato sob acusação de corrupção. Nesse grupo estão os ex-assessores Rocha Loures, Tadeu Filippelli (já solto) e o ex-deputado Eduardo Cunha.

Ex-presidente da Câmara e um dos mais influentes aliados do presidente, Henrique Alves foi alvo de dois mandados de prisão expedidos pela Justiça Federal de Brasília e do Rio Grande do Norte. Nos dois casos, investigadores entenderam que ele recebeu propina e que deveria ser preso em caráter preventivo. A partir das mesmas investigações, foram expedidos dois mandados de prisão preventiva contra o ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que já está detido em Curitiba.

O ex-deputado é acusado de chefiar um grupo especializado no desvios de dinheiro do Fundo de Investimento do FGTS, administrado pela Caixa Econômica Federal, e também de receber suborno relativo às obras da Arena das Dunas, estádio construído só para incluir Natal entre as sedes da Copa de 2014. Com as decisões de ontem, agora são quatro os mandados que mantêm Cunha preso.

Foram expedidos mandados de prisão contra o ex-sindicalista André Luiz de Souza, José Augusto Ferreira dos Santos e Vitor Hugo dos Santos Pinto, suspeitos de envolvimento nas fraudes no FI-FGTS, em cumplicidade com o grupo de Cunha e Alves.

O ex-deputado foi preso em seu apartamento, num bairro de classe média alta de Natal. Foi xingado de "ladrão" e "safado" quando saiu do prédio.

A Procuradoria da República em Brasília pediu a prisão de Henrique Alves para impedir que o ex-deputado esvazie contas bancárias supostamente abastecidas com dinheiro de propina, com parte oriunda de obras do Porto Maravilha.

Suíça

O pedido é apoiado em informações fornecidas pelo Ministério Público da Suíça sobre movimentação bancária do ex-ministro até 2015, quando a Lava-Jato já estava em curso.

O juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal, considerou consistentes os argumentos dos procuradores.

"Em liberdade Henrique Alves pode livremente movimentar as contas, colocar em nome de laranjas, apagar ou tentar apagar o produto do que se diz ser crime, usar os valores para fins diversos, em prejuízo do processo penal a que responde ou outras investigações que eventualmente venham a ocorrer", sustenta Vallisney em trecho da ordem de prisão.

Alves é acusado de se associar a Cunha para receber propina da Carioca Engenharia, uma das empresas responsáveis pelas obras do Porto Maravilha.

Com base em informações da Suíça, o Ministério Público Federal (MPF) acusa Henrique Alves como destinatário de pelo menos US$ 827 mil de propina que teria repassada a ele por ordem de Cunha.

Figura tradicional

Carreira política

Henrique Eduardo Lyra Alves (Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1948) foi ex-ministro do Turismo nos governos Dilma Rousseff e Michel Temer. Foi deputado federal por 11 mandatos consecutivos pelo Rio Grande do Norte e presidente da Câmara dos Deputados de 2013 a 2015. Ele aparece como o segundo deputado federal a conseguir mais mandatos na Câmara, ao lado do atual deputado Miro Teixeira (REDE-RJ). O líder em número de mandatos naquela Casa foi o parlamentar baiano, Manoel Cavalcanti Novaes, que foi deputado por 12 mandatos. Henrique Alves esteve à frente do Ministério do Turismo de 16 de abril de 2015 a 28 de março de 2016, no governo Dilma Rousseff e voltou ao cargo após a admissibilidade do processo de impeachment, através do presidente em exercício, Michel Temer, pedindo novamente demissão em 16 de junho de 2016.

Histórico familiar

Henrique Alves é filho de Ivone Lyra Alves e Aluízio Alves, ex-governador do Rio Grande do Norte (1961-1966), ex-deputado federal (em legislaturas intercaladas que foram de 1946 a 1995) e ex-ministro por duas vezes, no governo de José Sarney e na administração de Itamar Franco. Ele é também primo do senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), que já presidiu aquela Casa Legislativa entre 2007 e 2009. Garibaldi foi ainda prefeito de Natal (1986-1989), governador potiguar (1995-2002) e ministro da Previdência Social, entre 2011 e 2015, no governo da ex-presidente da República Dilma Rousseff.