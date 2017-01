PF analisa teor de mensagens entre Geddel e Cunha

00:00 · 14.01.2017

O ex-ministro da Secretaria de Governo foi acusado de pressionar pela liberação da construção de uma obra em área tombada em Salvador ( FOTO: AGÊNCIA BRASIL )

Brasília. A Polícia Federal reuniu em relatório mensagens trocadas entre Geddel Vieira Lima, ex-ministro do Governo Temer, e Eduardo Cunha (PMDB-RJ), ex-presidente da Câmara. Geddel é alvo da Operação Cui Bono (a quem interessa) deflagrada na última sexta-feira (13).

A Polícia Federal investiga um esquema de fraudes na liberação de créditos junto à Caixa Econômica Federal (CEF) que teria ocorrido pelo menos entre 2011 e 2013. Além de Geddel, então vice-presidente de Pessoa Jurídica da Caixa, teriam participado do esquema Marcos Roberto Vasconcelos, então vice-presidente de Gestão de Ativos, um servidor da CEF, empresários e dirigentes de empresas dos ramos de frigoríficos, de concessionárias, de administração de rodovias, de empreendimentos imobiliários e um operador do mercado financeiro.

Uma das mensagens apreendidas pela PF é de 30 de julho de 2012. A conversa por SMS entre Geddel e Eduardo Cunha cita a empresa Marfrig. Na ocasião, o então vice da Caixa disse ao então deputado que o "voto sai hj".

"No outro dia, novamente Geddel envia informações sobre aprovações de crédito da Marfrig a Eduardo Cunha. Após informar que o voto foi favorável a duas operações da Marfrig, a primeira de R$ 300 milhões, prazo de 48 meses (4 anos), e a segunda de R$ 50 milhões com prazo de 12 meses, Geddel sinaliza que estava feito o que lhe cabia, 'Opinião de voto: favoravel', e, a sequência, caberia a Cunha, 'Ja foi, Agora e vc', que foi entendido como 'Já foi, agora é com você'", destaca a PF no relatório.

Aliado muito próximo do presidente Michel Temer, Geddel caiu da cadeira de ministro da Secretaria de Governo em 25 de novembro, em meio ao escândalo protagonizado pelo ex-ministro da Cultura Marcelo Calero, que o acusou de pressioná-lo para que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) autorizasse a construção de um residencial de alto padrão em uma área nobre tombada em Salvador.

Calero pediu demissão da Cultura sob alegação de que Geddel teria ameaçado levar o caso a Temer se não fosse atendido.

Marcos Roberto Vasconcelos foi indicado ao cargo pelo PT e exonerado no governo Michel Temer (PMDB). O executivo teve um imóvel vasculhado em Maringá, no Paraná. Segundo nota da PF, sete medidas de busca e apreensão foram determinadas pelo Juiz da 10ª Vara da Justiça Federal no Distrito Federal.

A investigação da Operação Cui Bono é um desdobramento da Operação Catilinárias, realizada em dezembro de 2015.

Citados

O relatório da Operação Cui Bono cita o atual vice-presidente de Governo da Caixa, Roberto Derziê de Sant'Anna, aliado do presidente Michel Temer, como envolvido no esquema de corrupção.

Conforme a PF, Cunha e Geddel mencionam o aliado de Temer como um dos servidores da Caixa que ajudariam a liberar R$ 50 milhões para empresas do Grupo Constantino. A operação renderia propinas.

A Operação coloca o partido do governo Temer, PMDB, como suposto favorecido pelo esquema de corrupção na Caixa Econômica Federal.

Protagonistas

Geddel Vieira Lima

De acordo com o MPF, entre 2011 e 2013, Geddel, à época vice-presidente de Pessoa Jurídica da Caixa, valendo-se de seu cargo, agia "de forma orquestrada, para beneficiar empresas com liberações de créditos dentro de sua área de alçada e fornecia informações privilegiadas para outros membros".

Eduardo Cunha

Segundo o MPF, o ex-presidente da Câmara, deputado cassado Eduardo Cunha, manipulava e intermediava a liberação de créditos na Caixa, com o envolvimento de Geddel, para empresas que estivessem dispostas a realizar negociações ilícitas. Em troca dos créditos, ele teria recebido propina das empresas beneficiadas.

Fábio Cleto

De acordo com o MPF, utilizou-se do cargo de vice-presidente de Fundos de Governo da Caixa para a aquisição de debêntures emitidas pelas empresas que estivessem dispostas a realizar negociações ilícitas. Faria parte, segundo o MPF, do grupo que recebia propina em troca de benefícios fornecidos pela Caixa.