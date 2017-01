PF abre inquérito sobre acidente

00:00 · 20.01.2017 / atualizado às 00:01

Paraty/Brasília. O chefe da Delegacia de Polícia Federal de Angra dos Reis, Adriano Soares, abriu inquérito para investigar as circunstâncias do acidente aéreo que matou o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Uma equipe de Brasília foi a o Rio de Janeiro. O grupo é formado por um delegado, peritos e papiloscopistas para atuarem em conjunto em Paraty.

Teori ocupava um bimotor que decolou do Campo de Marte, aeroporto situado na zona norte de São Paulo. O avião caiu no mar de Paraty por volta de 13h45. As causas do acidente serão investigadas pela PF.

A aeronave decolou do Campo de Marte, aeroporto localizado na capital paulista, às 13h01, e caiu por volta das 13h45, segundo a Marinha. De acordo com informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o Beechcraft C90GT tem capacidade para sete passageiros, além do piloto. É um avião bimotor turboélice fabricado pela Hawker Beechcraft. A aeronave PR-SOM está registrada em nome da Emiliano Empreendimentos e Participações Hoteleiras Limitada.

Além do ministro, morreram no acidente o proprietário da aeronave, o piloto e duas mulheres ainda não identificadas.

A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) divulgou nota lamentando o desastre e cobrando que as causas sejam esclarecidas "com a maior rapidez e transparência possível". A Associação dos Juízes Federais também pede investigação.

A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), por sua vez, divulgou texto afirmando que a morte do ministro "estarrece a todos" e classificando Teori como "um exemplo de parcimônia e responsabilidade na atuação judicante".

"Professor universitário e juiz federal de carreira, o magistrado Teori Zavascki desde 2012 exercia suas atividades como ministro do STF, sendo conhecido por sua discrição, mesmo na presidência de processos de grande repercussão", segue o texto assinado pelo presidente da AMB Jayme de Oliveira.

Teori era o relator no Supremo da maior operação de combate à corrupção no País que atinge políticos com foro privilegiado. Ele estava analisando a proposta de delação premiada de 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht que implicam centenas de políticos. Antes do acordo da Odebrecht, Teori já havia homologado outras 24 delações.

Esclarecimento

O presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), afirmou que "roga" pelo esclarecimento do acidente que levou à morte do ministro do STF Teori Zavascki.

"Em nome do Congresso Nacional, manifesto minhas condolências à família e rogo pelo rápido esclarecimento das causas desse trágico acidente", afirmou Renan em nota de pesar.

Renan enalteceu o trabalho de Teori e afirmou que o ministro se destacava pela "pela seriedade, brilhantismo e tranquilidade na defesa do Poder Judiciário e de todas as instituições brasileiras". A substituição do ministro Teori Zavascki precisa, necessariamente, ser aprovada pelo Senado Federal. Após indicação do presidente Michel Temer, o nome do novo ministro será avaliado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.