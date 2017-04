Pezão nega ter discutido propina com Cabral

00:00 · 07.04.2017

Rio de Janeiro. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, prestou um depoimento de 8 minutos e meio ao juiz Sergio Moro na tarde de ontem. Vice-governador, secretário de obras e coordenador de infraestrutura durante a gestão de Sérgio Cabral, Pezão afirmou que Cabral nunca falou com ele sobre propina, não interferiu na escolha de nenhuma empresa em obras públicas, nem indicou pessoas para participarem da comissão de licitações.

Pezão chamou de "mentira deslavada" a acusação de que teve R$ 900 mil em despesas pessoais pagas com dinheiro do esquema de corrupção do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Em delação premiada, o advogado Jonas Lopes Neto, filho do ex-presidente do TCE Jonas Lopes, afirmou que o subsecretário adjunto de Comunicação do governo, Marcelo Amorim, recolheu a propina em empresas do setor de alimentação e quitou despesas do governador.

Delação

A cúpula da rede de joalherias H.Stern fechou acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal (MPF) para revelar detalhes do esquema de lavagem de dinheiro do grupo que seria liderado por Cabral. Eles concordaram em pagar multas que somam R$ 18,9 milhões.