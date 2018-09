Petista tem seu número conhecido por 77%

00:00 · 21.09.2018 / atualizado às 00:24

A pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada ontem, mostra que 77% dos eleitores de Fernando Haddad sabem o número do candidato do PT à Presidência. É o maior percentual entre os principais candidatos. O grau de conhecimento do número de Jair Bolsonaro (PSL) é o 2º maior: 68%, informou a revista "Época.

Só 24% dos eleitores de Geraldo Alckmin (PSDB) acertaram o número do tucano. No caso de Ciro Gomes (PDT), 25%. Entre os eleitores de Marina Silva (Rede), só 4% souberam responder o número da candidata.

Mudança

A pesquisa Datafolha divulgada ontem mostra que, no conjunto do eleitorado brasileiro, 40% admitem a possibilidade de mudar o voto nestas eleições. Segundo a pesquisa, os eleitores de Bolsonaro e Haddad são os mais convictos sobre sua opção de voto.

Apenas um de cada quatro apoiadores dos dois candidatos dizem que poderiam escolher algum outro nome para a Presidência da República.

A pesquisa mostra que Bolsonaro mantém a liderança na disputa ao Planalto. O capitão reformado oscilou dois pontos para cima e alcançou 28% das intenções de voto. Fernando Haddad, do PT, que vem subindo desde que teve a candidatura oficializada no TSE, cresceu três pontos percentuais e chegou a 16% das intenções de voto. O petista está tecnicamente empatado com Ciro Gomes (PDT), com 13%.