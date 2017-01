Parlamentar cearense teme aumento da instabilidade

00:00 · 20.01.2017 / atualizado às 00:01 por Jô Abreu - Repórter

Brasília/Sucursal. A morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki, em acidente aeronáutico, ocorrido na tarde de ontem, "gera uma certa instabilidade política e insegurança administrativa no Brasil", conforme afirmou, em Brasília, o deputado federal cearense, Raimundo Gomes de Matos (PSDB-CE).

É uma morte que torna a vida política e jurídica brasileira muito mais difícil porque adia por, pelo menos três meses, as decisões sobre a homologação das delações premiadas de diretores e funcionários da Odebrecht que estavam sob relatoria do ministro. Além da necessidade de se obedecer ao regimento do STF, ainda será necessário que o novo relator tenha conhecimento e forme juízo de valor sobre todo esse material, que envolve centenas de páginas.

Raimundo Gomes de Matos torce para que a solução para o problema não fique presa à eleição de um novo ministro para cobrir a vacância.

Envolvimento de políticos

Ampliar a situação de instabilidade lembrada pelo deputado cearense, promoverá dificuldades em vários segmentos de comando do País, principalmente porque as denúncias que estavam na mãos do Teori envolviam muitos políticos.