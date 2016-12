Panamá proíbe Odebrecht de atuar no país

00:00 · 29.12.2016

Já de acordo com o periódico britânico Financial Times, o grupo empresarial ficará conhecido como "uma das maiores máquinas de suborno da história" ( Foto: Reuters )

Panamá/Salvador. O governo do Panamá anunciou na terça-feira (27) que a Odebrecht não poderá participar de futuras licitações públicas depois que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos concluiu que a empreiteira brasileira recorreu ao pagamento de propinas em nove países latino-americanos para obter contratos.

Em comunicado lido pelo chefe da Casa Civil, Alvaro Aleman, o governo decidiu "tomar as medidas necessárias para proibir o Grupo Odebrecht de participar de qualquer processo de licitação pública".

A proibição vai durar até que a Odebrecht demonstre a plena cooperação com uma investigação, e pague ao Panamá pelos possíveis danos, acrescentou.

Aleman também advertiu que o Panamá tomará medidas para garantir que a Odebrecht deixe os processos de licitação de que participa. Eles incluem uma nova linha de metrô da Cidade do Panamá e uma quarta ponte sobre o Canal do Panamá.

O Panamá também vai descartar "sem custo para o Estado" o projeto de hidrelétrica que a companhia e o governo construiriam juntos.

Em nota, a Odebrecht declarou que "não se manifesta sobre o tema, mas reafirma seu compromisso de colaborar com a Justiça. A empresa está implantando as melhores práticas de compliance, baseadas na ética, transparência e integridade".

O anúncio aconteceu no mesmo dia em que procuradores panamenhos foram aos EUA buscar informações sobre os supostos subornos feitos pela Odebrecht a funcionários públicos da América Central.

O Departamento de Justiça dos EUA informou que a Odebrecht pagou centenas de milhões de dólares em subornos para obter contratos em nove países latino-americanos.

Apuração

O Panamá criou uma procuradoria especial anticorrupção para investigar os supostos subornos pagos pela Odebrecht no país centro-americano para a obtenção de contratos.

A unidade ficará a cargo das procuradoras anticorrupção Tania Sterling, Vielka Broce, Ruth Morcillo e Zuleika Moore, disse a Procuradoria Geral em um comunicado.

O jornal britânico Financial Times afirmou, em reportagem publicada ontem, em seu site, que "a Odebrecht, o maior grupo de construção da América Latina, corre o risco de ser mais conhecida por criar uma das maiores máquinas de suborno da história corporativa".

Com o título "Odebrecht: uma máquina de suborno brasileira", a reportagem disse ainda que a multa recorde a ser paga pela empresa por pagamentos de propinas traz "a esperança de um fim para uma cultura de impunidade no País". "A investigação da Odebrecht e uma investigação mais ampla sobre a corrupção por grupos de construção e políticos na estatal Petrobras, conhecida como Lava Jato, estão mudando a cultura da impunidade no Brasil", afirmou.