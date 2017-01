País tem 2º maior índice de mortes na história

00:00 · 07.01.2017

Brasília. Dados do Ministério da Saúde mostram que, em 2016, foram registradas 1.982 mortes em decorrência da influenza A (H1N1), contra apenas 36 mortes em 2015.

O número se aproxima do que foi registrado em 2009, quando no contexto de uma pandemia internacional, 2.060 pessoas morreram por complicações da doença no Brasil. No total, foram notificadas 2.220 mortes pelos diversos tipos de influenza.

No período, foram registrados 54.224 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), quadro mais complicado da gripe, causado por diversos tipos de vírus, entre eles, o influenza. Em 2016, 7.171 pessoas morreram com esta síndrome. Em 2016 a incidência do vírus teve pico em abril. Normalmente o período de maior transmissão é junho.