Padilha: PTB deve seguir com Pasta

00:00 · 22.02.2018

Ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) indicou que o anúncio oficial do nome definito para comandar o Ministério do Trabalho deve ser feito no mês que vem ( FOTO: AGBR )

Brasília. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse, ontem, que a indicação para ministro do Trabalho "possivelmente" continuará com o PTB. Ele frisou, no entanto, que Michel Temer deseja que os novos ministros tenham uma atuação mais intensa no final do governo.

Para Padilha, os últimos anos dos governos federais são marcados pelo "encolhimento" dos ministérios em virtude da saída de seus atuais titulares para concorrer a cargos eletivos.

Ministros do governo que vão se candidatar nas eleições de outubro precisam deixar o cargo até abril, em cumprimento à legislação eleitoral.

Março

Ontem, Temer recebeu o presidente do PTB, Roberto Jefferson, e o líder da legenda na Câmara, Jovair Arantes (GO).

Eles foram comunicá-lo oficialmente da desistência da indicação de Cristiane para a pasta. A polêmica deputada federal, condenada em ação trabalhista e investigada por associação com o tráfico de drogas, também estava no encontro.

Durante a conversa, Temer disse que estava do lado do partido no imbróglio judicial criado após a indicação da deputada. Com a saída da petebista de cena, a definição do novo ministro ficará para o mês de março.

O ministro-chefe da Casa Civil encerrou o assunto dizendo que, ainda assim, o PTB deve se sentir representado no ministério do Trabalho, uma vez que o secretário-executivo, Helton Yomura, é indicado do partido e ocupa interinamente a pasta.