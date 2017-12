Operação prende 29 no Galeão por tráfico

00:00 · 20.12.2017 / atualizado às 00:50

Rio de Janeiro. A Polícia Federal (PF) prendeu ontem, 29 pessoas em operação contra tráfico internacional de drogas e furto de bebidas no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio. A investigação, feita por dez meses, aponta a participação de funcionários do aeroporto, da Receita Federal e de companhias aéreas. Os bandidos agiam para burlar a fiscalização da bagagem.

No total, foram apreendidos vários carros de luxo e US$ 886 mil (cerca de R$ 2,9 milhões) nos endereços que foram alvo da Operação Rush, a maior já realizada dentro do aeroporto.

Segundo a PF, foram identificados três grupos, capitaneados por um ex-funcionário do Galeão, responsável por recrutar os demais membros do grupo criminoso. Ele era auxiliado por seu pai, que ainda trabalhava no Galeão. O primeiro grupo era responsável pelo embarque de malas recheadas de cocaína em aviões com destino ao exterior.