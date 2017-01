Vocalista do grupo Kaoma é encontrada morta em carro incendiado

13:21 · 19.01.2017 / atualizado às 13:23

Loalwa teria gritado por socorro, enquanto um funcionário pedia a outro que chamasse a polícia - Foto: Reprodução / Facebook

A cantora Loalwa Braz Vieira, de 63 anos, mais conhecida pelo sucesso musical "Chorando se foi", do grupo Kaoma, foi encontrada morta em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O corpo da artista foi encontrado dentro de um carro incendiado na manhã desta quinta-feira (19).

De acordo com a polícia, homens invadiram a pousada de Loalwa - onde ela também morava - e a colocaram no carro onde o corpo foi encontrado. Ainda segundo a polícia, pelo menos dois homens invadiram o local. Já os funcionários do estabelecimento falam em quatro pessoas.

Loalwa teria gritado por socorro, enquanto um funcionário pedia a outro que chamasse a polícia. Os dois já foram ouvidos pelas autoridades.

A 124ª Delegacia de Polícia investiga o caso. A perícia foi realizada durante a parte da manhã desta quinta (19). Um botijão de gás foi identificado no interior do veículo. A pousada da cantora também foi incendiada, segundo o Corpo de Bombeiros.