          Vira-lata que invadiu casamento é adotado por noivos

10:22 · 11.10.2017 / atualizado às 11:24

O cachorro vira-lata que invadiu a cerimônia de casamento do casal Marília Pieroni e Matheus Martins e deitou no véu da noiva durante a benção das alianças vai ganhar um lar. Após o casório, realizado em Laranjal Paulista (SP), a noiva decidiu procurar o animal pelo bairro onde aconteceu a cerimônia e levá-lo para casa.

“Eu fiquei comovida com o que ele fez e como amo animais, resolvi adotar. Uma amiga me falou onde ele estava. Fomos até o local e encontramos ele perto do clube. Já colocamos coleira, comprei brinquedinho e o levamos para casa dos meus pais, pois moro em apartamento que não pode ter cachorro. Ele foi muito manso comigo, apesar de ter ficado um pouco assustado. Estou muito feliz e estou achando o máximo. Agora, o próximo passo é levá-lo ao veterinário e cuidar muito dele”, conta. Marília diz ainda que irá manter o nome dado ao cachorro pelos convidados, Snoop. "Vamos manter o nome. Combina com ele", comenta.

A cena do cãozinho no casamento foi registrada pelo fotógrafo Felipe Paludetto e viralizou nas redes sociais após o convidado Sisnando de Luca compartilhar a história. O fotógrafo conta que foi questão de segundos para captar a surpresa dos noivos. “Foi tudo muito rápido. Coisa de segundos. Esse cachorro enfadou todo mundo porque pulava em uns e sujava outros. O mais lindo de tudo isso é que estava muito sujo e quando deitou pensamos: ‘caramba e agora? Mas Marilia olhou pra ele e disse: 'deixem ele aí'. Ele deitou porque deve saber o quanto eu amo animais’. Foi demais", detalha. O post em que Sisnando relata o momento já teve mais de 7 mil curtidas, além de quase mil compartilhamentos, como informa o portal de notícias G1.

Para Marília, o encontro foi algo que deixou o casamento ainda mais especial e acredita que o vira-lata tenha sido um presente de casamento. “Não sei se ele nos escolheu ou se no final fomos nós que o escolhemos. Só sei que quando veio para casa parece que deu risada. Ele não parou de correr e está feliz. Foi um presente para a gente. Como moro pertinho da casa dos meus pais, vou sempre vir olhar ele. Ele é meu e parece que sabe disso porque se aproxima de mim diferente”, diz.

A noiva afirma que não imaginava que o momento iria viralizar na internet. "Quando o Sisnando falou que ia compartilhar a história do que tinha acontecido não imaginava que muitas pessoas iam curtir e compartilhar. Estou assustada até agora com toda essa repercussão, mas feliz ao mesmo tempo", garante.