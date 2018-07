Vamos aguardar para receber Lula com festa e com alegria, diz Luiz Marinho

18:14 · 08.07.2018 por Estadão Conteudo

Concentração no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. ( Foto: reprodução/Facebook )

O ex-prefeito de São Bernardo do Campo e pré-candidato do PT ao governo do Estado, Luiz Marinho, afirmou neste domingo (8), que o partido está se concentrando no sindicato dos Metalúrgicos da cidade e que há expectativa de receber ainda hoje o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pode ser solto após decisão do desembargador plantonista Rogério Favreto.

"Imagino que o presidente queira vir para cá (após deixar Curitiba). Vamos compartilhar com a companheirada um momento que tínhamos certeza que qualquer hora iria acontecer", disse. "Vamos aguardar para recebê-lo com festa, com alegria e com energia boa. E vamos receber energia a boa energia dele também."

Com a expectativa de que Lula deixe a prisão na Polícia Federal em Curitiba ainda no final desta tarde, o PT organiza um ato em São Bernardo com a presença da presidente da sigla, senadora Gleisi Hoffmann, entre outros dirigentes do partido.

Em sua última decisão, registrada às 16h04 deste domingo, Favreto deu prazo de uma hora para que a polícia cumpra a medida de soltura do ex-presidente, período após o qual estaria incorrendo em "desobediência de ordem judicial".

LEIA MAIS

> Desembargador de plantão manda soltar Lula apesar da decisão de Gebran Neto

> Boulos vai a Curitiba para cobrar soltura de Lula

> Após visitar Lula, deputado diz que petista está cético quanto à sua soltura

Marinho notou, no entanto, que ainda não é certeza que Lula vá para São Bernardo. "Imagino que ele deva se reunir com a turma dele antes de partir, para decidir o que ele deseja fazer, se vai falar com a imprensa ou não", disse. "A questão é concentrar e aguardar."