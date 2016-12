Urina preta e dores: Secretaria de Saúde da Bahia divulga informações sobre o surto

14:05 · 22.12.2016

Por meio de nota, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) declarou que 14 pacientes relataram o consumo de algum peixe, enquanto oito não se recordam ou não consumiram peixe.

Até o momento, os sintomas foram associados à mialgia epidêmica. De acordo com o órgão, uma investigação mais detalhada sobre as causas ainda está em curso. A Sesab ainda informou que o Laboratório Central do Estado (Lacen) amostras de alimentos, pois os casos foram notificados tardiamente.