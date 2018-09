UFRJ assina contrato para obras emergenciais no Museu Nacional

12:51 · 21.09.2018 / atualizado às 12:55 por Agência Brasil

O prédio do Museu Nacional foi afetado por um grande incêndio no dia 2 de setembro ( Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil )

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) assinou na manhã desta sexta-feira (21) contrato com a empresa de engenharia Concrejato para a realização de obras emergenciais no Museu Nacional. O prédio foi afetado por um grande incêndio no dia 2 de setembro.

A assinatura foi efetivada um dia depois da liberação de R$ 8,9 milhões pelo Ministério da Educação. A preparação do canteiro de obras começa na tarde desta sexta (21). As primeiras obras serão de reforço estrutural das paredes e de áreas com risco de desabamento.

Em seguida, será instalada uma cobertura no prédio, que perdeu grande parte de seu telhado devido ao fogo. Também estão previstos projetos para o interior do palácio, que já funcionou como residência da família real brasileira.