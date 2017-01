TV flagra carro de Doria parado em frente a placa de proibido estacionar

14:31 · 07.01.2017 por Folhapress

O carro do prefeito João Doria (PSDB) foi flagrado parado em local com placa de proibido estacionar na noite de sexta-feira (6), no Morumbi (zona oeste de SP), durante uma operação conjunta com o governo estadual.

O tucano foi até o local para a primeira blitz do programa Cidade Segura, que junta CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) e Polícia Militar. O programa tem objetivo de fiscalizar e coibir irregularidades no trânsito -o principal foco são motoristas bêbados.

Uma equipe da TV Globo flagrou o carro de Doria estacionado próximo de uma placa de proibido parar e estacionar, na avenida João Jorge Saad. Questionado pelo repórter, Doria inicialmente negou que o local fosse proibido. Depois, mandou que o veículo foi retirado.

"Aqui não é local proibido. E se for, pode tirar imediatamente. Pode retirar o carro", disse o tucano. A assessoria de imprensa do prefeito afirmou que o local havia sido reservado pela CET para que o prefeito e outros carros fossem estacionados, apenas durante o evento. Por isso, ele não foi multado.

A multa para quem para em local proibido é grave, custa R$ 195,23 e cinco pontos na carteira.