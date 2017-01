Turista é atingida por raio em praia do litoral paulista; vídeo mostra o momento exato

13:58 · 02.01.2017 / atualizado às 14:21

A jovem teve uma parada cardiorrespiratória e foi internada em estado crítico - Foto: Reprodução

Um vídeo amador registra o momento exato em que uma turista é atingida por um raio na Praia do Sonho, em Itanhaém, no litoral de São Paulo.

Taline Campos, de 25 anos, caminhava pela beira do mar, mesmo após uma tempestade se formar na região. As imagens mostram quando ela é atingida pelo raio e cai no chão. Outras pessoas estavam próximas, mas não sofreram ferimentos.

A jovem teve uma parada cardiorrespiratória e foi internada em estado crítico. Inicialmente, ela foi atendida por uma unidade do Serviço Atendimento Móvel Urgência (Samu), que foi acionada por banhistas, depois foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Sabaúna, sendo transferida a um hospital na Grande São Paulo. Taline é moradora de Guarulhos.

Confira o flagra: