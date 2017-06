TSE julga chapa Dilma-Temer; acompanhe ao vivo

19:05 · 06.06.2017

Na tarde desta terça-feira, equipes da PF já estiveram no TSE para fazer uma vistoria no local do julgamento, inclusive utilizando cães farejadores ( Divulgação )

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) iniciou nesta terça-feira (6) o julgamento da fase final do processo proposto pelo PSDB em que acusa a chapa da campanha eleitoral de 2014, formada por Dilma Rousseff e Michel Temer, de abuso de poder político e econômico. Caso os ministros acatem as acusações, o atual presidente da República pode ser cassado e ficar inelegível por oito anos, assim como a ex-presidente Dilma.

Não há previsão de término do julgamento, pois um pedido de vista (mais tempo para analisar o caso), que pode ser solicitado a qualquer momento após a leitura do voto do relator, ministro Herman Benjamin, postergaria a conclusão do processo. Ao todo, estão previstas quatro sessões no TSE, sendo as primeiras nesta terça-feira e às 9h da quarta-feira (7), e as duas últimas na quinta-feira (8), às 9h e às 19h.

Na tarde desta terça-feira, equipes da Polícia Federal (PF) já estiveram no TSE para fazer uma vistoria no local do julgamento, inclusive utilizando cães farejadores. Os agentes já deram o aval para que tudo aconteça normalmente.

Acompanhe o julgamento ao vivo: