15:13 · 06.06.2017

O humorista cearense Tirullipa, filho do deputado cearense Tiririca (PR-SP), usou as redes sociais para desmentir nesta terça-feira (6) - com muito bom humor - os boatos de que foi preso por uma tentativa de roubo a uma Hilux, em Vitória (ES). "Gente pelo amor de Deus, esse não sou eu", comentou.

A semelhança física entre os dois é surpreendente, ao ponto de confundir até a própria mãe do cearense. "Chega de espalhar essa foto dizendo que sou eu, pois até a mamãe acordou hoje assustada e me ligou preocupada".