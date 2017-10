Timemania pode pagar R$ 12,5 milhões nesta terça

17:03 · 09.10.2017 / atualizado às 17:23

De acordo com a Caixa, o prêmio desta terça renderia R$ 62 mil por mês na poupança ( Foto: reprodução )

A Timemania pode pagar um prêmio de R$ 12,5 milhões nesta terça-feira (9). O sorteio vai ser realizado às 20h desta terça e para ganhar o apostador tem que acertar os sete números do concurso 1.093 da modalidade, que possui uma probabilidade de acerto 50% maior que a Mega-Sena.

Para jogar, o apostador escolhe 10 dentre 80 números, além de um time do coração. Sete números e um time são sorteados a cada concurso. Fica com o prêmio o bilhete que tiver de três a sete acertos do que foi sorteado. O apostador que acertar o time do coração também leva.

O prêmio desta terça-feira renderia cerca de R$ 62 mil por mês na poupança. O valor total do prêmio também seria suficiente para adquirir uma frota de 83 carros de luxo.