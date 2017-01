Timemania acumula e prêmio pode chegar a R$ 15,3 milhões

21:45 · 17.01.2017 por Folhapress

A Caixa Econômica Federal sorteou nesta terça-feira (17), em Teófilo Otoni (MG), os números do concurso 982 da Timemania: 06, 20, 21, 29, 42, 57, 60. Não houve premiados na faixa de sete acertos, e o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 15,3 milhões. Na faixa de seis acertos, sete apostadores levarão prêmio individual de R$ 35.062,69. Com cinco acertos, 478 apostas foram premiadas com R$ 733,52 cada uma. Por quatro acertos, 8.372 acertadores receberão R$ 6. Na faixa de três acertos, 77.547 apostadores levarão R$ 2. Outros 19.204 apostadores receberão R$ 5 por terem acertado o "Time do coração": Juventus/SP.

Quina

O concurso 4287 da Quina também acumulou e pode pagar R$ 1,1 milhão no próximo sorteio. Os números sorteados foram: 37, 39, 46, 54, 70. Confira o rateio:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 37 apostas ganhadoras, R$ 8.597,85

Terno - 3 números acertados - 3.355 apostas ganhadoras, R$ 142,58

Duque - 2 números acertados - 90.127 apostas ganhadoras, R$ 2,91

Lotomania

Não houve vencedor na principal faixa de premiação do concurso 1728 da Lotomania. O próximo concurso pode pagar até R$ 5,4 milhões. As dezenas sorteadas foram: 02, 17, 24, 25, 27, 35, 38, 39, 42, 43, 46, 48, 57, 58, 61, 70, 77, 81, 89, 99. Veja o rateio:

20 acertos - Não houve acertador

19 acertos - 5 apostas ganhadoras, R$ 56.032,28

18 acertos - 113 apostas ganhadoras, R$ 1.549,57

17 acertos - 1.120 apostas ganhadoras, R$ 156,34

16 acertos - 6.840 apostas ganhadoras, R$ 25,59

15 acertos - 31.178 apostas ganhadoras, R$ 5,61

0 acertos - Não houve acertador

Dupla

Ninguém acertou as seis dezenas de nenhum dos dois sorteios do concurso 1596 da Dupla-Sena e o prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 4,2 milhões. Confira as dezenas e o rateio de ambos os sorteios:

1º sorteio - 03, 05, 11, 25, 26, 42

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 30 apostas ganhadoras, R$ 2.802,93

Quadra - 4 números acertados - 1.629 apostas ganhadoras, R$ 58,99

Terno - 3 números acertados - 27.976 apostas ganhadoras, R$ 1,71

2º sorteio - 13, 18, 21, 39, 49, 50

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 15 apostas ganhadoras, R$ 5.045,28

Quadra - 4 números acertados - 1.142 apostas ganhadoras, R$ 84,15

Terno - 3 números acertados - 23.418 apostas ganhadoras, R$ 2,05