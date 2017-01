Timemania acumula e deve pagar R$ 14 milhões

23:00 · 12.01.2017 por Folhapress

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4283 da Quina, sorteadas nesta quinta-feira (12) em Belém (PA). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 5,6 milhões. Os números sorteados foram: 18, 43, 47, 69, 72. Confira o rateio:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 110 apostas ganhadoras, R$ 4.701,67

Terno - 3 números acertados - 6.821 apostas ganhadoras, R$ 114,01

Duque - 2 números acertados - 158.315 apostas ganhadoras, R$ 2,70

Timemania

A Timemania ficou sem ganhadores do prêmio máximo nesta quinta (12). Os números sorteados no concurso 980 foram: 03, 19, 24, 48, 64, 67, 70. O time do coração foi o Palmas (TO). A estimativa do prêmio para o próximo concurso é de R$ 14 milhões. Confira o rateio:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 10 apostas ganhadoras, R$ 23.820,99

5 números acertados - 435 apostas ganhadoras, R$ 782,29

4 números acertados - 7.801 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 75.268 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Dupla sena

Os sorteios da Dupla Sena do concurso 1594 também acumularam. Confira as dezenas e o rateio dos dois sorteios:

1º sorteio - 01, 02, 08, 23, 26, 49

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 30 apostas ganhadoras, R$ 2.475,28

Quadra - 4 números acertados - 1.170 apostas ganhadoras, R$ 72,53

Terno - 3 números acertados - 21.963 apostas ganhadoras, R$ 1,93

2º sorteio - 05, 09, 16, 20, 29, 30

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 17 apostas ganhadoras, R$ 3.931,33

Quadra - 4 números acertados - 1.008 apostas ganhadoras, R$ 84,19

Terno - 3 números acertados - 19.077 apostas ganhadoras, R$ 2,22