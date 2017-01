Teori segue decisão da Justiça do Piauí e libera vaquejada em Teresina

12:12 · 12.01.2017 / atualizado às 12:14

Teori seguiu o também ministro do STF Gilmar Mendes, que considera a vaquejada constitucional

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki, afastou o entendimento de que a vaquejada deve ser proibida em todo o território nacional. O ministro manteve uma sentença da Justiça do Piauí que autoriza a realização da prática na cidade de Teresina. As informações são da revista Veja.

Com a decisão de Teori, o Ministério Público de Pernambuco já editou e publicou nova nota técnica que tem a intenção de readequar as orientações em relação às vaquejadas.

O texto do MP pernambucano também definiu que os integrantes devem voltar a fiscalizar a realização de eventos desse tipo, bem como tomar termos de ajustamento de conduta dos organizadores para garantir as regras de proteção aos animais, postuladas pela Associação Brasileira de Vaquejada.