Teori conheceu empresário em 2012, quando sua mulher se tratava em SP

21:57 · 19.01.2017 por Folhapress

O ministro Teori Zavascki, 68, conheceu o empresário Carlos Alberto Filgueiras, dono do hotel Emiliano e do avião que caiu em Paraty, em 2012, quando a mulher do magistrado, Maria Helena Marques de Castro Zavascki, passou por um tratamento de câncer em São Paulo.

Teori Zavascki, 68, relator da Operação Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal, morreu na tarde desta quinta-feira (19) em um acidente de avião na costa de Paraty (RJ). A informação foi confirmada pelo filho do ministro Francisco Zavascki.

À época, Teori ainda era ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ); só seria indicado para o Supremo em novembro de 2012.

Teori encontrou em Filgueiras um amigo para conversar sempre que deixava o hospital e as seções de quimioterapia da mulher, segundo amigos do empresário ouvidos pela reportagem com a condição de que seus nomes não fossem citados. Maria Helena morreu em agosto de 2013. O casal tinha um filho, Francisco.

Durante o tratamento, Filgueiras franqueou a Teori um apartamento que tinha no prédio anexo ao hotel, na Rua Oscar Freire. Ele só permitia que grandes amigos usassem esse apartamento.

Foi como amigo que Filgueiras convidou Teori para descansar na fazenda e nas duas ilhas que tinha em Paraty. O empresário era generoso e sedutor: levava sempre seus amigos para Paraty, onde podia desfrutar do que considerava o maior luxo: privacidade.

Juiz da corte desde 2012, ele era responsável pelos casos da Lava-Jato que envolvem pessoas com foro privilegiado, como congressistas e ministros. Ele trabalhava na fase final da análise da homologação da delação da Odebrecht, o maior acordo de colaboração da operação.