Temer vai ao funeral de Mário Soares, ex-presidente de Portugal

16:47 · 08.01.2017 por Folhapress

O presidente Michel Temer viaja a Lisboa para participar, na terça-feira, do funeral do ex-presidente de Portugal Mário Soares. Uma das maiores personalidades políticas de Portugal, Soares morreu no sábado, aos 92 anos, após mais de 20 dias de internação. Temer divulgou nota de pesar pela morte do ex-presidente e registrou que o mundo perdeu "um estadista" e "um defensor da democracia e da liberdade".

A previsão é que o presidente embarque para Portugal no início da tarde de segunda-feira. Em nota, Temer disse ainda ter recebido com tristeza a notícia da morte de Soares e afirmou que ele foi "figura-chave do Portugal moderno" e "amigo do Brasil".

O governo português decretou luto oficial de três dias, a contar a partir de segunda-feira, pela morte de Mário Soares. Lisboa vai receber cerimônias fúnebres de Soares nesta segunda e terça-feira, que incluirão um velório aberto ao público no Mosteiro de São Jerônimo.