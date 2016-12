Temer tira folga de 5 dias, viaja para Réveillon e estuda mudar 5 ministros

15:23 · 29.12.2016 / atualizado às 15:27 por FolhaPress

O então presidente Luiz Inácio Lula da Silva (de sunga azul) também descansou na restinga de Marambaia, no Rio de Janeiro. ( Arquivo Diário do Nordeste )

O presidente Michel Temer tirou folga e viaja ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira (29), onde passará a virada do ano. O peemedebista fará a viagem com a família e deve ficar até a próxima segunda-feira (2) em uma base militar em Restinga da Marambaia, região administrada pela Marinha.

A primeira-dama Marcela Temer queria que a folga do presidente se estendesse até quarta-feira (4), mas o peemedebista pediu que os ministros retornem na segunda-feira (2), quando deverá ser promovida reunião ministerial para discutir a pauta prioritária para o início de 2017.

No início de janeiro, o presidente também deve definir uma minirreforma ministerial, que deverá ser anunciada em fevereiro, após a definição do novo presidente da Câmara dos Deputados. Ele avalia fazer trocas em pastas como Saúde, Trabalho, Planejamento e Meio Ambiente.

Lula e FHC já usaram base militar para feriados

A base militar no Rio de Janeiro era usada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no período em que ficou à frente do Palácio do Planalto. No local, ele costumava andar de lancha com a mulher, Ruth Cardoso, e os filhos.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva utilizou o local durante feriados de Carnaval. Em 2008, ele cogitou visitá-lo no Ano-Novo, mas desistiu de última hora e preferiu comemorar em Brasília, na Granja do Torto.