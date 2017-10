Temer tem uma obstrução parcial em artéria coronária e deve passar por cirurgia

08:33 · 11.10.2017 / atualizado às 08:55

O presidente Michel Temer está com uma obstrução parcial em uma artéria coronária e deve se submeter a cateterismo. O presidente considerou realizar a cirurgia na última sexta-feira (6), mas resolveu fazer o procedimento somente após a votação da denúncia contra ele por organização criminosa e obstrução de Justiça, que deve acontecer na Câmara dos Deputados até o fim do mês de outubro. As informações são do portal de notícias G1.

O Palácio do Planalto afirma que o presidente goza de perfeita saúde. A assessoria da Presidência disse ainda que, nos exames aos quais Temer foi submetido, "não foi constatado nem reportado ao presidente nenhum problema”.

O Palácio acrescentou que a pessoa credenciada a falar sobre a saúde de Temer é o médico particular do presidente, Roberto Kalil Filho. Kalil Filho não quis se manifestar sobre o assunto.