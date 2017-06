Temer prega equilíbrio entre poderes em pronunciamento divulgado nas redes sociais

19:01 · 12.06.2017 / atualizado às 19:02 por Folhapress

Para tentar arrefecer o mal-estar com o Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Michel Temer divulgou um pronunciamento, nesta segunda-feira (12), no qual defende a independência e o equilíbrio entre os Poderes da República. O vídeo foi publicado em suas redes sociais.

A gravação tem como objetivo refutar informação de que o peemedebista teria pedido para a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) investigar a relação do ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava-Jato, com o executivo Joesley Batista, da JBS.

No vídeo, o peemedebista prega a harmonia entre o Executivo, Judiciário e Legislativo e defende que não desistiu da aprovação das reformas governistas para equilibrar as contas do País.

Nas democracias modernas nenhum Poder impõe sua vontade ao outro. Não interfiro e nem permito interferência indevida de um Poder sobre outro pic.twitter.com/sV0xxtGj3I — Michel Temer (@MichelTemer) 12 de junho de 2017

A informação sobre a suposta investigação contra Fachin foi divulgada pela "Veja". No sábado (10), a presidente do STF, Cármen Lúcia, e o procurador-geral, Rodrigo Janot, reagiram a ela.

Temer telefonou para Cármen Lúcia na noite de sexta-feira (9). Segundo o Palácio do Planalto, o presidente negou o episódio, e a ministra disse compreender, mas informou que sairia em defesa do tribunal.

No início da tarde de sábado, ela divulgou nota na qual afirma que a investigação da Abin, "se confirmada", é um "gravíssimo crime contra o STF".

"O STF repudia, com veemência, espreita espúria, inconstitucional e imoral contra qualquer cidadão e, mais ainda, contra um de seus integrantes, mais ainda se voltada para constranger a Justiça", disse.

O procurador-geral, Rodrigo Janot, disse que, se confirmado, tal "atentado aos Poderes da República e ao Estado Democrático de Direito, ter-se-ia mais um infeliz episódio da grave crise de representatividade pela qual passa o país".

"Em vez de fortalecer a democracia com iniciativas condizentes com os anseios dos brasileiros, adotam-se práticas de um Estado de exceção", diz o texto.