Temer possivelmente deixará que Cármen Lúcia escolha substituto de Teori

09:37 · 21.01.2017 / atualizado às 09:46 por Redação Diário do Nordeste

A decisão de Cármen Lúcia poupa ainda o Senado de passar por um situação complicada, já que dos 81 senadores que vão aprovar a indicação do novo ministro, 13 são investigados pela Lava Jato. ( Foto: José Cruz/Agência Brasil )

A decisão de Temer em deixar que o STF, no caso a presidente Cármen Lúcia e o restante dos ministros, escolha o novo relator da Lava Jato evita que suspeitas de arranjo político envolvam o escolhido para o lugar de Teori. O sucessor do ministro morto em um acidente de avião na quinta-feira (19) deveria ser indicado por Temer. No entanto, o presidente da república e ministros de sua roda mais próxima e parlamentares são citados em delações de empresários negociadas com o Ministério Público, o que levou à decisão de deixar a escolha com o Supremo Tribunal Federal.

A decisão de Cármen Lúcia poupa ainda o Senado de passar por um situação complicada, já que dos 81 senadores que vão aprovar a indicação do novo ministro, 13 são investigados pela Lava Jato. Seria estranho que definissem o nome de quem vai relatar o processo que decidirá o futuro deles.

Fica agora a expectativa de quem o presidente Michel Temer vai escolher como novo ministro. Fala-se nos bastidores do Palácio do Planalto que será um nome técnico, para evitar especulações, como os ministro da Justiça, Alexandre de Maraes, e da Advocacia-Geral da União, Grace Mendonça. As informações são do jornalista João DOmingos, colunista do Estadão.