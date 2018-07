Temer passa por procedimento estético na Câmara dos Deputados para retirar verruga

17:21 · 12.07.2018 / atualizado às 17:43 por Estadão Conteúdo

O presidente Michel Temer foi atendido rapidamente no departamento médico da Câmara dos Deputados, na tarde desta quinta-feira (12), para realizar um procedimento estético. De acordo com a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, Temer tirou uma verruga do rosto que ficava próxima ao olho, que o incomodava. O procedimento foi simples, durou cerca de 20 minutos e não estava programado.

Ainda segundo a assessoria do presidente, ele optou pelo atendimento na Câmara porque lá havia um médico especializado de sua confiança. Ele foi atendido por Cláudio Venâncio, que é cirurgião geral e já atendeu o presidente anteriormente. Depois, Temer seguiu para o Palácio do Jaburu. A expectativa é de que ele vá ainda na tarde de hoje para São Paulo, onde deve passar o final de semana com a família.

Como mostrou a Coluna do Estadão, o presidente Michel Temer também fez um check-up odontológico na clínica Fenelon, em Brasília, na terça-feira. O atendimento também não constava na agenda do presidente. Ele passou por radiografias de rotina, depois do horário de expediente, quando não havia mais clientes no local.

Também na terça, Temer demonstrou incomodo com um aparelho auditivo durante cerimônia de posse do novo ministro do Trabalho Caio Vieira de Mello, no Palácio do Planalto. A assessoria de imprensa informou que ele usa o aparelho há pelo menos um ano, mas não soube dizer qual foi o grau de perda auditiva.