Temer indicará Alexandre de Moraes para vaga de Teori Zavascki ao STF nesta segunda

10:35 · 06.02.2017 / atualizado às 12:52

Moraes é Filiado ao PSDB e já foi secretário de Segurança Pública do governo Geraldo Alckmin (PSDB-SP) ( Foto: Agência Brasil )

O presidente da República Michel Temer (PMDB) irá anunciar na tarde desta segunda-feira (6) o nome do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Alexandre de Moraes, para ocupar a vaga que existe atualmente no Supremo Tribunal Federal (STF). As informações são da jornalista Vera Magalhães do jornal O Estado de S. Paulo.

> Tese de Alexandre de Moraes impediria sua nomeação ao STF

Uma cadeira ficou vaga na mais alta Corte do País após a morte do ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo, em uma queda de avião em Paraty.

Segundo a jornalista, Temer telefonou no domingo para os demais candidatos à vaga para comunicar a sua preferência pelo ministro tucano. Os principais obstáculos para o nome de Moraes ao STF, segundo interlocutores, já foram retirados com a indicação do ministro Edson Fachin para relatar os processos relativos à Lava Jato.

Lista de Temer

Até o sábado (4), o nome mais forte na disputa era o do ministro do Superior Tribunal de Justiça Mauro Campell - considerado de perfil discreto e amigo de Teori. Moraes estava praticamente descartado da lista de Temer, mas o presidente voltou a cogitar o nome do ministro da Justiça depois das consultas realizadas - pessoalmente e por telefone - ao longo do sábado e do domingo.

No domingo, Temer recebeu no Palácio do Jaburu o novo ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes. Temer também conversou por telefone com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e com o novo presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE). O presidente cogitou marcar um encontro com a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, mas ela passou o final de semana em Espinosa (MG), onde mora seu pai.