Temer ganha mais prazo e terá até sexta para responder perguntas da PF

18:58 · 06.06.2017 / atualizado às 19:01 por Folhapress

As questões foram enviadas na segunda (5) e aumentaram o grau de incerteza política ( Foto: AFP )

A defesa do presidente Michel Temer terá mais prazo para responder as 82 perguntas formuladas pela Polícia Federal no inquérito que investiga o presidente por suspeitas de corrupção passiva, obstrução da Justiça e organização criminosa.

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu nesta terça-feira (6) ao pedido dos advogados de Temer e vai permitir que as respostas sejam apresentadas até as 17h da próxima sexta-feira (9).

Fachin havia determinado que o depoimento de Temer fosse tomado por escrito e dado prazo de 24 horas para o presidente responder.

As questões foram enviadas na segunda (5) e aumentaram o grau de incerteza política, às vésperas do julgamento em que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começa a votar, pela cassação da chapa Dilma-Temer.