Temer fará pronunciamento para transmitir mensagem de otimismo na véspera de natal

10:00 · 23.12.2016 por Folhapress

Temer vai dizer que já tomou várias medidas para reorganizar o país, mas dirá que ainda há muito a fazer para que a economia volte a crescer ( Foto: Beto Barata/PR )

O presidente Michel Temer fará neste sábado (24) um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV para buscar transmitir uma "mensagem de otimismo" para 2017 e fazer um balanço para a população do seu governo.

Segundo assessores, Temer vai dizer que, nestes sete meses de governo, já tomou várias medidas para reorganizar o país, mas dirá que ainda há muito a fazer para que a economia volte a crescer ainda no próximo ano.

O governo espera um crescimento de 1% do PIB (Produto Interno Bruto) em 2017, depois de dois anos de recessão. A expectativa do Palácio do Planalto é que a economia ganhe fôlego com as medidas anunciadas nas duas últimas semanas e com uma queda mais forte da taxa de juros, já prometida pelo Banco Central.

O presidente vinha analisando com sua equipe a possibilidade de fazer o pronunciamento. Uma ala do governo era contra, temendo panelaços no país. Outra defendia a fala em rede nacional de rádio e TV para mostrar o que o governo já fez até agora, por avaliar que muitas medidas acabaram não chegando totalmente a alguns segmentos da sociedade.

O pronunciamento será feito num momento em que o governo tem baixa popularidade e a economia ainda não saiu da recessão, o que era esperado para este final de ano, mas ainda não aconteceu. Para tentar mudar o humor da população, o governo adotou uma série de medidas voltadas para trabalhadores, classe média e empresários nas últimas duas semanas.