Temer é opção do MDB para ser candidato à Presidência, diz Jucá

18:12 · 21.02.2018 por Folhapress

Presidente nacional do MDB, o senador Romero Jucá (RR) disse, nesta quarta-feira (21), que o presidente Michel Temer pode, sim, ser o candidato do partido à Presidência da República em 2018.

"O presidente Michel Temer é uma opção do MDB para ser candidato à Presidência da República se ele assim entender", afirmou Jucá.

O senador disse que seu partido defende candidatura própria e que a decisão é de Temer.

"O presidente vai decidir no momento apropriado", disse Jucá.

"O presidente sempre é um nome. Temos muitos nomes. Estamos discutindo qual o nome mais viável, mais factível", afirmou após reunião da executiva nacional do MDB.

Aliados de Temer têm defendido que, apesar da baixíssima popularidade -tem apenas 6% de bom ou ótimo, segundo pesquisa Datafolha do fim de janeiro-, ele dispute neste ano.

A onda de apoios cresceu desde que Temer decidiu intervir na segurança pública do Rio de Janeiro.

Nesta quarta, Elsinho Mouco, marqueteiro do Palácio do Planalto, divulgou nota em que defende a candidatura.

"Não é de hoje que digo a todos com quem converso que um dia eu ainda o veria assumindo um papel maior do que seus adversários gostariam que tivesse", disse Mouco.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusou Temer de usar a intervenção no Rio para se cacifar.

"Está pensando com isso em se cacifar pra ser presidente", afirmou Lula.

Temer, então, rebateu o petista em nota. Afirmou que não seguirá em busca de "aplauso fácil", que a agenda eleitoral "não é e nem será causa" das ações governamentais e que a iniciativa no Rio de Janeiro não tem "significação eleitoral".

Na contramão

Na contramão de Jucá e de Mouco, outros aliados de Temer procuraram minimizar a disposição do presidente de tentar se reeleger.

"O presidente continua com a mesma posição de não querer disputar as próximas eleições. O fato de ter gente se preocupando [com a possibilidade] também não é de todo mal. Quando os adversários se preocupam, é porque a gente está no caminho certo", disse o ministro Carlos Marun (Secretaria de Governo).

Questionado se o presidente está pensando em reeleição, Moreira Franco, ministro da Secretaria-Geral, limitou-se a dizer que "claro que não".

"Várias vezes eu já falei isso", afirmou.

Para o ministro Leonardo Picciani (Esporte), o MDB "enxerga como possibilidade" o nome de Temer para disputar a eleição, mas ressaltou que o presidente "não manifestou ao partido, até aqui, nenhuma intenção de ser [candidato]".

Picciani disse que a baixa popularidade de Temer ainda é reflexo das dificuldades pelas quais o país passou durante a administração do PT e que as medidas do emedebista na segurança pública seriam reconhecidas pela população.

"O presidente terá reconhecimento pela coragem. Seus antecessores sempre empurraram [a questão da segurança pública] para os Estados", afirmou Picciani.