Temer é internado na tarde desta quarta para fazer cirurgia de desobstrução da uretra

18:04 · 13.12.2017 / atualizado às 18:11 por Estadão Conteúdo

A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República divulgou nota, na tarde desta quarta-feira (13), e confirmou que o presidente Michel Temer foi submetido hoje a uma intervenção cirúrgica. De acordo com a nota, o presidente pode ficar internado pelos próximos dois dias.

Segundo a Secom, Temer foi internado na tarde de hoje no Hospital Sírio-Libanês, "com quadro de dificuldade urinária e diagnóstico de estreitamento uretral". "Ele foi submetido a procedimento cirúrgico de pequeno porte, que ocorreu com sucesso. O tempo de recuperação é de até 48 horas", diz a nota.