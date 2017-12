17:33 · 21.12.2017 por Folhapress

O presidente Michel Temer afirmou, nesta quinta-feira (21), que a Petrobras foi "reerguida" e "voltou a ser motivo de orgulho" após ser desmoralizada pelos escândalos de corrupção que envolveram a estatal.

Em cerimônia no Palácio do Planalto para o anúncio do plano de negócios da empresa, o presidente não citou a Operação Lava Jato - da qual também é alvo - mas usou seu rápido discurso para dizer que a Petrobras deixou de ser "um palavrão" e agora apresenta resultados.

"Há dois anos, a Petrobras era quase um palavrão, ficou muito desmoralizada, e o Pedro [Parente, presidente da estatal] conseguiu reerguer a Petrobras para que eu pudesse dizer essas palavras. Cuidaremos para que a Petrobras permaneça como uma referência de profissionalismo e excelência no Brasil e no mundo", disse Temer.

O anúncio do plano no Planalto contrariou o histórico recente, quando ele era apresentado na sede da empresa, no Rio.

O evento serviu de palco para que o presidente tentasse fazer eco ao discurso de que seu governo recuperou a empresa.

Temer disse ainda que o plano anunciado nesta quinta, de 2018 a 2022, "não é populista, para amanhã ou depois, mas é um plano responsável, de quatro anos".

Todos os planos da estatal, porém, são contínuos e têm essa duração.