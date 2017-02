Temer cumprimenta senador Eunício com votos de pleno êxito, diz porta-voz

22:19 · 01.02.2017 por Estadão Conteúdo

O cearense assumiu o comando do Senado após votação realizada nesta quarta-feira ( Foto: Agência Brasil )

O presidente Michel Temer telefonou nesta noite de quarta-feira (1º) para o novo presidente do Senado Eunício Oliveira. Segundo interlocutores, Temer parabenizou o peemedebista pela vitória por 61 votos. Após a ligação, Temer solicitou que seu porta-voz oficializasse os cumprimentos do Executivo.

Em breve mensagem lida no Palácio do Planalto, o porta-voz Alexandre Parola afirmou que o presidente Michel Temer acompanhou ao longo do dia a votação realizada no Senado e apresentou ao presidente eleito "seus cumprimentos e votos de pleno êxito nas novas e elevadas tarefas que hoje assume".

Na mensagem, o porta-voz destacou ainda que o presidente cumprimenta o senador José Medeiros, que teve dez votos na eleição "por sua campanha, conduzida com elegância e espírito público".

O porta-voz disse ainda que Temer conta com os novos integrantes da Mesa Diretora do Senado para buscar a retomada do crescimento econômico. "Em parceria com o Senado, seu novo presidente, a Mesa recém-eleita, e com as Senadoras e Senadores que integram a base de apoio ao governo, o Presidente Michel Temer pretende avançar nas reformas que, dia a dia, vão recolocando o Brasil de volta nos trilhos do crescimento e da prosperidade", destacou Parola.