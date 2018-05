Temer convida José Aníbal para assumir Secretaria-Geral da Presidência; tucano deve recusar

17:42 · 07.05.2018 por Folhapress

O presidente Michel Temer convidou o ex-deputado e ex-senador José Aníbal (PSDB) para o cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência. O tucano deve dar uma resposta nesta segunda-feira (7), mas seus aliados relatam que ele deve recusar o posto.

Aníbal manteve boa relação com Temer durante o processo de distanciamento entre o PSDB e o Palácio do Planalto. Ele foi um dos principais defensores da manutenção dos tucanos no governo após a delação da JBS, que atingiu o presidente.

Foi um gesto de apreço pessoal pelo ex-deputado, mas também um sinal de reaproximação entre o presidente e o PSDB, que pode culminar em uma aliança entre o MDB e o pré-candidato tucano ao Planalto, Geraldo Alckmin.

Aníbal, entretanto, deve recusar o convite por considerar que sua nomeação poderia dificultar essas articulações. Os movimentos do PSDB e do MDB irritaram potenciais aliados de Alckmin que rejeitam essa aproximação, como o DEM. A entrada de um tucano no governo poderia ampliar esse atrito.

Ao convidar José Aníbal para a Secretaria-Geral, o presidente afirmou que gostaria que ele se dedicasse à coordenação de parcerias público-privadas e à interlocução com outros Poderes, entre outras funções.

O comando da pasta, cujo gabinete funciona dentro do Palácio do Planalto, está vago desde a saída de Moreira Franco, que assumiu o Ministério de Minas e Energia em abril. A Secretaria-Geral é um dos principais postos de aconselhamento e articulação do governo.