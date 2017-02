Temer conta com 28 nomes para vaga de ministro do Supremo

09:14 · 04.02.2017 / atualizado às 09:19

Disputa pela vaga deixada por Teori Zawaski (foto) segue acirrada em Brasília ( Foto: Carlos Humberto/SCO/STF )

A indicação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) ainda permanece indefinida em Brasília. Após a morte de Teori Zavascki, percebe-se nos bastidores do Planalto uma verdadeira corrida pela indicação de nomes para a vaga. A menos de 20 dias do trágico acidente, o presidente Michel Temer recebeu um total de 28 indicações, segundo informações da jornalista Cristina Lôbo.

A escolha de Temer está afunilando em torno de um nome ligado ao Superior Tribunal de Justiça. Entre os mais cotados estão Luis Felipe Salomão e Mauro Campbell. Porém, João Otávio Noronha e o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Filho, também seguem como prováveis escolhas para Temer.

O novo ministro do Supremo deve ser anunciado na segunda semana de fevereiro. Ainda segundo Lôbo, as chances de transferência do ministro Alexandre Moraes para o STF diminuíram muito depois que, na última sexta-feira (3), ele assinou novo termo de posse ministério agora intitulado da Justiça e Segurança Pública.

Segundo assessores, Temer não o incluiria na cerimônia de novos ministros se tivesse em mente a ideia de indicá-lo para o STF. Nesta mesma cerimônia, estava Ives Gandra, apontado com nome forte, que ocupou uma das cadeiras das autoridades. Se o caminho do STJ for confirmado, Temer terá a possibilidade de indicar um novo ministro para esse tribunal.