Temer comemora sucesso de resgate na Tailândia: 'foi um alívio'

14:39 · 10.07.2018 / atualizado às 14:41 por Agência Brasil

O presidente Michel Temer comemorou, nesta terça-feira (10), o sucesso da operação de resgate de 12 meninos e um treinador de futebol que ficaram presos por mais de duas semanas em caverna da Tailândia. No Twitter, Temer disse que foi um alívio saber que a operação teve um final feliz após dias angustiantes.

“Foi um alívio saber que mergulhadores e bombeiros salvaram as 12 crianças e o treinador presos na caverna na Tailândia. Foram dias angustiantes, mas que terminaram com um final feliz para esses jovens. Recebam a solidariedade de todo o povo brasileiro”, escreveu Temer em sua conta pessoal do Twitter.

Foi um alívio saber que mergulhadores e bombeiros salvaram as 12 crianças e o treinador presos na caverna na Tailândia. Foram dias angustiantes, mas que terminaram com um final feliz para esses jovens. Recebam a solidariedade de todo o povo brasileiro. — Michel Temer (@MichelTemer) 10 de julho de 2018

Líderes de outros países, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também comemoraram o desfecho da operação. No Twitter, Trump parabenizou a todos que participaram do resgate. Também na rede social, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, disse que ficou encantada com o resgate bem-sucedido e que mundo está saudando a bravura dos envolvidos.

On behalf of the United States, congratulations to the Thai Navy SEALs and all on the successful rescue of the 12 boys and their coach from the treacherous cave in Thailand. Such a beautiful moment - all freed, great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de julho de 2018

Delighted to see the successful rescue of those trapped in the caves in Thailand. The world was watching and will be saluting the bravery of all those involved. — Theresa May (@theresa_may) 10 de julho de 2018

A operação de resgate começou domingo (8) e terminou nesta terça-feira.

Os 12 estudantes, com idades entre 11 e 16 anos, e o treinador, de 26 anos, entraram na caverna no dia 23 de junho após um treino de futebol, quando uma súbita tempestade começou a inundar a caverna e bloqueou a saída. Depois do resgate, eles foram levados para um hospital e permanecem internados.

Leia também:

Preparo e equilíbrio foram fundamentais no resgate, diz especialista

O que pode acontecer com os 12 meninos e o técnico após tantos dias presos em uma caverna

Meninos resgatados de caverna estão 'bem de saúde' e em quarentena