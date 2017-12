Temer cancela viagem para Alagoas por recomendações médicas

15:15 · 18.12.2017 / atualizado às 15:40 por Folhapress

O presidente Michel Temer cancelou viagem que faria a Alagoas na quarta-feira (20) para a entrega de moradias do programa federal "Minha Casa, Minha Vida".

Por recomendações médicas, o peemedebista permanecerá em Brasília e deve viajar até o final da semana para São Paulo para fazer reavaliação da sonda urinária colocada após cirurgia para desobstrução da uretra.

O presidente recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, na última sexta-feira (15). A expectativa é de que ele utilize a sonda por três semanas.

Por conta do procedimento cirúrgico, também foi cancelada viagem que ele faria à Ásia no início de janeiro. Por enquanto, está mantida a participação dele no Fórum de Davos, marcado para o final do mês que vem.

Na semana passada, o médico Roberto Kalil Filho afirmou que viagens de longa distância podem ser desconfortáveis para pacientes com a condição do presidente.

Segundo ele, o peemedebista notou no início de dezembro "que o jato urinário começou a se enfraquecer", apresentando dificuldades de urinar.

O procedimento para contornar o problema foi considerado bem sucedido, mas, de acordo com a equipe médica, "há sempre o risco" de o problema retornar.