Temer cancela viagem à Àsia

19:04 · 29.04.2018 / atualizado às 19:12 por Estadão Conteudo

Esta é a segunda vez que Temer cancela a visita que faria a países asiáticos. Foto: Marcos Corrêa/Fotos Públicas

O presidente Michel Temer decidiu cancelar a viagem que faria pelo Sudeste Asiático na próxima semana. O roteiro já havia sido encurtado, mas, neste domingo (29), o Palácio do Planalto começou a desmobilizar a equipe que acompanharia o presidente.Esta é a segunda vez que Temer cancela a visita que faria a países da região. Em janeiro, ele desistiu de viajar por recomendação médica, depois de passar por procedimentos cirúrgicos para desobstruir a uretra.

A decisão de Temer permanecer no País ocorre no momento em que as investigações sobre o inquérito dos portos avança sobre familiares do presidente. Na próxima quinta-feira (5), uma das filhas de Temer, Maristela, vai prestar depoimento no inquérito que apura as suspeitas de corrupção em empresas do setor portuário. As suspeitas dos investigadores é de que uma reforma na casa dela tenha sido utilizada para lavar dinheiro de propina destinada ao emedebista.

Segundo o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil), como os presidentes da Câmara e do Senado também teriam que deixar o País para não ficarem inelegíveis, Temer optou por ficar no Brasil para não comprometer a votação de "temas importantíssimos no Congresso".