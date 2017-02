Temer anuncia ajustes e ampliação do Programa Minha Casa Minha Vida

16:17 · 05.02.2017 / atualizado às 16:23

As mudanças do Minha Casa Minha Vida serão apresentadas ao Conselho Curador do FGTS nesta segunda-feira (6)

Nesta segunda-feira (6), o presidente Michel Temer anunciará novos ajustes nas regras do Minha Casa Minha Vida, com meta de contratara 600 mil unidades neste ano. A ideia é estimular o setor da construção civil e garantir uma agenda positiva na economia.

Os empresários do setor esperam que o governo edite também uma medida provisória para dimuinuir a concorrência dos distratos (quando o cliente desiste da compra do imóvel). A proposta é permitir que a construtora retenha 80% do valor pago pelo comprador, sendo que o percentual atual varia de 10% e 15% - considerado insuficiente para cobrir os custos. Os empresários dizem que o valor de referência nesses casos passe a ser o do contrato e não o desembolsado pelo comprador para evitar descasamentos e assegurar a continuidade do empreendimento.

A mudança nas regras do programa Minha Casa tem como objetivo aumentar o número de beneficiados pelo programa. A ampliação da terceira faixa para R$ 9 mil vai permitir, por exemplo, financiar um imóvel de R$ 300 mil com juros de 9,16% ao ano. As taxas do programa, que contam com recursos do FGTS e da União, variam de 5% ao ano ano e 8,16% ao ano, conforme a renda da família.Estes limites da renda familiar também serão corrigidos pela inflação: a faixa intermediária, de R$ 2,3 mil subirá para R$ 2,6 mil; a de R$ 3,6 mil chegará a R$ 4 mil e a de R$ 6.500 a R$ 7 mil.

As mudanças serão apresentadas ao Conselho Curador do FGTS nesta segunda-feira (6), pela manhã, antes do anúncio do Planalto. A solenidade está marcada para 15h30, com a presença de empresários do setor.