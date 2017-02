Tasso diz que Ceará ganha com Eunício na presidência do Senado

16:35 · 01.02.2017 / atualizado às 16:53

Senadores Tasso Jereissati (PSDB-CE) e Eunício Oliveira (PMDB-CE) são considerados lideranças importantes dentro de seus partidos na Casa ( Foto: José Leomar )

O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) declarou nesta quarta-feira (1°), no Congresso Nacional, que o estado do Ceará ganha com o peemedebista Eunício Oliveira (CE) na presidência do Senado. "Sempre bom ter um cearense", afirmou.

Confira:

Tasso disse que ainda que a prioridade na gestão do próximo presidente eleito são as reformas econômicas. "Nós temos uma pauta importantíssima, das reformas econômicas, que são fundamentais. Eu acho que realmente temos que colocar essas pautas em andamento", disse.