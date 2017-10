Suzane Richthofen e Anna Carolina Jatobá deixam prisão em indulto do Dia da Criança

11:48 · 11.10.2017 / atualizado às 12:01

Na manhã desta quarta-feira (11), Anna Carolina Jatobá, acusada de matar a enteada Isabella Nardoni, e Suzane von Richthofen, condenada pelo assassinato dos pais, deixaram temporariamente a Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, no interior de São Paulo, para passar o Dia da Criança fora da prisão.

A Justiça autorizou a saída delas e de outras detentas na última terça-feira (10). A duas cumprem pena no regime semiaberto e têm direito a cinco saídas no ano. Além do Dia da Criança, elas também podem sair na Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais e no período entre Natal e Ano Novo. As informações são do portal de notícias G1.

Esta é a primeira saída temporária de Anna Carolina Jatobá desde que foi presa, em 2008. Ela cumpre pena de 26 anos e 8 meses pela morte de Isabella - crime que sempre negou. Jatobá declarou à Justiça que pretende passar o período da saída com seus filhos de 10 e 12 anos que moram com os avós.

Suzane está no semiaberto desde 2015 e saiu da prisão pela primeira vez em abril de 2016, no feriado de Páscoa. O namorado foi buscá-la na penitenciária nesta quarta-feira. Eles costumam ir para Angatuba (SP), onde ele mora.

Para sair, ambas informaram à Vara de Execuções Criminais (VEC) o endereço onde devem permanecer e devem seguir regras. Elas têm restrições de horário - não podem estar na rua, por exemplo, após às 22h. As duas devem retornar ao presídio até as 17h da próxima segunda-feira (16).