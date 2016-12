Suspeito de chacina em prostíbulo de SP se entrega à polícia

15:57 · 22.12.2016 / atualizado às 16:05

Cabeleireiro tinha a intenção de ficar com Dione da Silva Lima, de 30 anos, que acabou sendo morta a tiros. ( Reprodução/TV ) A boate Leo Drinks Bar usada como casa de prostituição em Jaboticabal, no interior de São Paulo. ( Reprodução/TV )

O suspeito da chacina com 6 mortes em uma casa de prostituição em Jaboticabal, no interior de São Paulo, na tarde desta quinta-feira (22), se entregou à polícia, confessou o crime e agora está preso.

Trata-se de William Roberto Costa, de 27 anos, que não tem antecedentes criminais, mas soube manusear com destreza o revólver calibre 38 por fazer serviços extras como segurança particular, segundo o delegado Wanderley Santos, da Polícia Civil. "Ele foi muito calculista", afirmou.

Na ação, William Costa matou seis pessoas.

Quem é o atirador que matou 6 em prostíbulo

William Roberto Ferreira Costa, de 27 anos, é cabeleireiro, casos e tem um filho. Agiu porque possuía intenção de passar a noite com a garota de programa Dione da Silva Lima, 30 anos.

Segundo testemunhas, o cabeleireiro recarregou o revólver diversas vezes e atirou em direção às cabeças das vítimas. Fugiu a pé e lançou a arma do crime em um canavial.

O crime

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu após William Roberto Ferreira Costa, 27, chegar ao local, Léo Drinks Bar, e não conseguir um programa com Dione da Silva Lima, 30 anos, que desejava, que já estava com outro cliente.

Revoltado com a situação, buscou um revólver no carro, voltou à boate e começou a atirar nas pessoas que estavam no local, às 22h30 da última quarta (21). Costa atingiu e matou a dona da boate, Leonilda Lucindo, 71, três garotas de programa, um segurança e o empresário Anderson Ricardo Montenor, de 37 anos, que estava com a mulher que ele queria.