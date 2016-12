Suíça sequestra US$ 100 milhões da Odebrecht

09:02 · 24.12.2016

O Ministério Público da Suíça sequestrou cerca de US$ 100 milhões (R$ 327 milhões, em reais), que a Odebrecht tinha em contas secretas usadas para pagar propina no Brasil e outros 11 países. As informações são da Folha de S. Paulo.

A intenção do MP Suíço é usar o valor sequestrado para abater a multa de R$ 700 milhões que a empreiteira e a Braskem, subsidiária petroquímica da Odebrecht, se dispuseram a pagar para encerrar cerca de 60 processos criminais.

Segundo documentos da Suíça, a empreiteira movimentou US$ 212 milhões na Suíça por meio de offshores entre 2008 e 2014. A Odebrecht reconheceu que lavou dinheiro no país europeu e não tomou medidas para evitar que recursos que estavam no sistema bancário fossem usados para pagar propina.

O acordo entre a Odebrecht e a Suíça foi assinado na quarta-feira (21), mesmo dia em que o grupo selou negociação com autoridades dos EUA. Contabilizando os acordos financeiros com o país americano, o europeu e o Brasil, o valor chega a R$ 6,9 bilhões. É o maior acerto financeiro realizado no mundo. Nos EUA, a Odebrecht terá até 23 anos para quitar as dívidas.